💀 Димарко проиграл финал ЛЧ за 20 минут? Это кошмар 😔

«Интер» летит в пропасть по ходу первого тайма финала Лиги чемпионов – 0:2 уже к 20-й минуте. Не хочется тыкать пальцем, но придется – сюда .

Димарко допустил грубейшую позиционную ошибку и оставил Ашрафа Хакими практически перед пустыми воротами. «ПСЖ» вышел вперед.

По сути, ошиблась вся оборона «Интера», но эпизод был бы отыгран, если бы Федерико создал ловушку офсайда для Хакими. А он этого не сделал.

Видео гола.

Не лучше итальянец сыграл и во втором пропущенном голе. Но, будем откровенны, партнеры были еще хуже.

Пытался закрыть всех.

Но не закрыл никого.

Видео гола.

Фанаты «Интера» в бешенстве.

💭 «Нет слов, чтобы описать дыру в голове Димарко».

💭 «Он давно играет ужасно, просто его пиарили».

💭 «Как можно ставить в команду лысого защитника?»

💭 «Какого ### [черта] он делает?»

💭 «Это заявка на «Зал позора».

💭 «Один из величайших провалов в финалах ЛЧ».