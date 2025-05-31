💀 Димарко проиграл финал ЛЧ за 20 минут? Это кошмар 😔
«Интер» летит в пропасть по ходу первого тайма финала Лиги чемпионов – 0:2 уже к 20-й минуте. Не хочется тыкать пальцем, но придется – сюда.
Димарко допустил грубейшую позиционную ошибку и оставил Ашрафа Хакими практически перед пустыми воротами. «ПСЖ» вышел вперед.
По сути, ошиблась вся оборона «Интера», но эпизод был бы отыгран, если бы Федерико создал ловушку офсайда для Хакими. А он этого не сделал.
Видео гола.
Не лучше итальянец сыграл и во втором пропущенном голе. Но, будем откровенны, партнеры были еще хуже.
Пытался закрыть всех.
Но не закрыл никого.
Видео гола.
Фанаты «Интера» в бешенстве.
💭 «Нет слов, чтобы описать дыру в голове Димарко».
💭 «Он давно играет ужасно, просто его пиарили».
💭 «Как можно ставить в команду лысого защитника?»
💭 «Какого ### [черта] он делает?»
💭 «Это заявка на «Зал позора».
💭 «Один из величайших провалов в финалах ЛЧ».