😱 У Лангле спросили про фаворитов «Золотого мяча» – он назвал еще одного неожиданного кандидата

Фанаты «Барсы», помните Клемана Лангле? На счету француза четыре сезона в клубе, а сейчас он успешно защищает цвета мадридского «Атлетико».

И вот у него спросили, что он думает о фаворитах «Золотого мяча». Сложный вопрос для французского экс-игрока «Барселоны», выступающего в «Атлетико».

«Есть несколько игроков, у которых был отличный сезон… Я думаю, что Усман Дембеле – один из сильнейших кандидатов. Кроме того, у моих друзей из «Барсы» был отличный сезон, даже если они не добрались до финала Лиги чемпионов, они были великолепны в этом году. Я бы также отметил Хулиана Альвареса».

Альварес заслужил шанс бороться за «Золотой мяч»?