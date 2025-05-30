Фанаты подозревают, что у Джейдона Санчо рома с рэп-исполнительницей: футболист спалился после финала Лиги конференций

Джейдон Санчо спровоцировал слухи о том, что он встречается с рэп-исполнительницей Saweetie.

Звезда «Челси» помог своей команде выиграть Лигу конференций , забив третий гол в победе со счетом 4:1 над «Бетисом».

После матча Санчо привлек внимание своим телефоном: фанатам удалось разглядеть, что на заставке экрана у футболиста американская исполнительница Saweetie. Болельщики предположили, что у Джейдона новый роман.

Ранее 31-летняя девушка была замечена на «Стэмфорд Бридж» вместе с Санчо.