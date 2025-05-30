«Многие называют меня «девушка Криштиану Роналду», но я горжусь этим». Джорджина Родригес показала Vogue подготовку к Met Gala

Вечная невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес украсила обложку Vogue Arabia и показала изданию свою подготовку к легендарному балу института костюма Met Gala.

31-летняя Джорджина о говорила о своих личных достижениях, о том, как она справляется со славой и выдала сенсационную новость, которая вряд ли понравится поклонникам «Soy Georgina»:

«Хотя многие называют меня «девушка Криштиану Роналду», я горжусь быть его женой. Я смогла раскрыться в своем шоу для Netflix. Реалити стало очень важным профессиональным опытом. Однако в данный момент я не планирую продолжения».