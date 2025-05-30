Пристегните ремни: Nike и Винисиус представили первые фирменные бутсы футболиста оригинальным роликом

Nike Mercurial Vapor Vini Jr. Player Edition — первые фирменные бутсы Винисиуса официально поступили в продажу 26 мая. К старту продаж Nike выпустил оригинальный ролик с участием Вини.

«Наблюдая моими любимыми игроками в детстве, я видел, что все они носили бутсы Nike», — говорит Вини. «Много лет я играл исключительно в Mercurial — и даже забил гол в двух финалах Лиги чемпионов. Мои первые бутсы Nike Player Edition не заставляли меня летать».

Бутсы отличает яркий дизайн, а фраза «Vini Fly, Vini Voa» ( по-бразильски означает «лети Вини») повторяется на каждом уклоне и украшает пятку, привлекая дополнительное внимание к скорости футболиста.