😵 Время пошло: «Аль-Хилаль» дал Бруну Фернандешу 72 часа на решение
Следующие три дня будут немного нервными для преданных фанатов «Манчестер Юнайтед». Определится будущее Бруну Фернандеша.
«Аль-Хилаль» дал португальцу 72 часа, чтобы решить, примет ли он их предложение или нет.
Саудовский клуб готов платить Бруну 700 тысяч фунтов стерлингов в неделю, заключив контракт на три года. Они также предложили «Манчестер Юнайтед» около 100 миллионов.
Ранее появилась информация, что клуб может пополнить Криштиану Роналду, который выступает в другом саудовском клубе – «Аль-Насре».
Могут перейти оба?