Спустя 21 год Моуринью извинился перед форвардом «Порту» . Вот что тогда случилось

62-летний Жозе Моуринью первый сезон возглавляет турецкий «Фенербахче», а до этого работал в «Челси», «Интере», «Мадриде», «МЮ» и «Тоттенхэме».

Однако по-настоящему португалец заявил о себе в «Порту», который привел клуб к двум чемпионским титулам, одному Кубку Португалии, одному Кубку УЕФА и Лиге чемпионов 2004 года. На пути к славе команда Моуринью обыграла «МЮ» Фергюсона, «Депортиво» и «Монако».

В тот сезон форвард Бенни Маккарти забил 25 раз, в том числе дважды «манкунианцам», но не попал в стартовый состав на финал, поскольку Жозе предпочел ему Карлоса Алберто. И вот теперь, целый 21 год спустя, Моуринью наконец-то извинился и объяснил причину такого решения.

«Мне жаль, Бенни Маккарти, что я оставил тебя на скамейке запасных, но у меня было предчувствие, что этот сумасшедший парень Карлос Алберто забьет», – написал португалец в инстаграме. − Скучаю по еде в командном автобусе. Надеюсь, мы все сможем встретиться 26 мая 2029 года и отпраздновать 25 лет невероятной истории. Берегите себя, старички».

Решение оказалось верным, ведь Альберто забил один из трех мячей «Порту». А вот как в 2017-м в интервью FourFourTwo Маккарти вспоминал о том финале.

«Это был величайший момент в нашей карьере, но празднование было странным, потому что Моуринью на нем было. Он знал, что уходит в «Челси», клуб тоже знал об этом. И, что очень важно, фанаты тоже знали, что означало для него угрозы расправы. Я думал, что он все равно отпразднует, но Жозе явно беспокоился о безопасности своей семьи. Он бросил свою медаль в толпу и просто подошел к нам один на один, сказал, что было очень приятно, и попрощался. Он сказал нескольким из нас, что хочет забрать нас с собой».