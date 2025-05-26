«Ночной агент». Жена Лукаса Васкеса ответила критикам футболиста неожиданной статистикой

Жена Лукаса Васкеса Мака Родригес заставила замолчать критиков футболиста.

После прощального матча Лукаса с «Реалом Сосьедадом» на «Бернабеу» в минувшие выходные девушка поделилась в социальных сетях статистикой, которая показывает, что именно Васкес является лучшим ассистентом в «Мадриде» за последние три сезона.

«Ночной агент»: подписала изображение Мака.

Испанец дебютировал за «Мадрид» в 2015 году, выиграв 23 трофея за 10 сезонов и забив 38 голов.