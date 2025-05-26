«Ночной агент». Жена Лукаса Васкеса ответила критикам футболиста неожиданной статистикой
Жена Лукаса Васкеса Мака Родригес заставила замолчать критиков футболиста.
После прощального матча Лукаса с «Реалом Сосьедадом» на «Бернабеу» в минувшие выходные девушка поделилась в социальных сетях статистикой, которая показывает, что именно Васкес является лучшим ассистентом в «Мадриде» за последние три сезона.
«Ночной агент»: подписала изображение Мака.
Испанец дебютировал за «Мадрид» в 2015 году, выиграв 23 трофея за 10 сезонов и забив 38 голов.
Да, время пришло
Нет, он еще может помочь команде
Хотя по факту Васкес за все 10 лет своим трудолюбием внёс вклад в успехи «Мадрида» и полностью заслужил любовь болельщиков клуба!
three-peat seasons – это не последние три сезона. Это три победных сезона к ряду – те самые сезоны с кубком ЛЧ с 2016 по 2018.
15/16 – 10;
16/17 – 14;
17/18 – 16.
Единственная оговорка, что в эти сезоны бóльшую часть матчей он провел на родной позиции – вингера.
Кстати, вроде на проходном матче Сегунды присутствовал Флорентино Перес. Там такая маленькая импровизированная ложа на Ди Стефано, лишь номинально отделённая от обычных зрительских мест. Так что он сидел, буквально, в каких-то нескольких метрах от меня.)