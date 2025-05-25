🚨 Вот так новость: Алонсо в «Байере» сменит не Фабрегас, а тен Хаг!

Уже были слухи об интересе руководства «Байера» к Эрику тен Хагу, но общество их восприняло скорее с юмором.

Более того, авторитетные итальянские издания дали параллельную наводку - Хаби Алонсо в «Леверкузене» сменит наставник «Комо» Сеск Фабрегас. И этот вариант выглядел куда более логичным.

А теперь не до шуток: Фабрицио Романо пишет, что бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг станет новым главным тренером «Леверкузена».

Соглашение сроком на два года будет подписано в понедельник.

Немцам пришлось бороться за голландского наставника, которого также хотел вернуть «Аякс». Но Эрик предпочел вариант с переездом в Германию.