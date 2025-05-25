🤩 Карьера Бриана Мбемо – сказка: Шесть лет назад играл во второй лиге Франции, а сейчас номинирован на премию «Игрок сезона АПЛ»

Бриан Мбемо – вы могли слышать это имя, даже если не считаете себя фанатом АПЛ. Потому что этот парень шумит на всю Европу.

19+7 за сезон в «футбольном Голливуде» – не просто рекорд, а новый уровень, на который вышел французский хавбек. Ранее Бриаму не давались «даже» 10 голов за игровой год в АПЛ.

Разумеется, такой успех не мог пройти незаметно высших футбольных чинов лиги – Мбемо получил номинацию на приз «Игрок сезона». И пусть ее выиграл Мохамед Салах, у Бриана точно есть повод для гордости.

А давайте ненадолго вернемся в 2018-й, когда Мбемо подписал контракт с английским клубом. Знаете, где его нашли проницательные скауты «Брентфорда»? Во второй французской лиге. Мбемо выступал за «Труа», где, выдав скромные 10+3 за 36 матчей, привлек внимание клуба из Чемпионшипа.

Бриан сразу стал основным в «Брентфорде» и спустя два года пробился с командой в АПЛ. И вот итог.

А ему ведь только 25.