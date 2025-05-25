😳 «Еще четыре шага и он мог бы поймать ногу Пирло». Помните легендарный сейв Дудека? Сейчас он кажется дикостью †

Жестокие антивратарские правила подарили вторую молодость Ежи Дудеку. Почему?

Поляка вспоминают в соцсетях из-за его незабываемого сейва в серии пенальти Лиги чемпионов-2004/05 с «Миланом». А сейчас такое возможно?

Даже представить сложно, насколько быстро Андреа Пирло попросили бы перебить удар.

Любопытно, как сейчас комментируют этот момент в соцсетях.

💭 «Ахаха. Почему тогда не было запрета на такие движения?»

💭 «Еще четыре шага и он мог бы поймать ногу Пирло».

💭 «Рожерио Сени гордится им».

💭 «Ну это правда жесть».

💭 «Мог бы и сам уже тогда ударить».

20 лет стамбульскому чуду…

Представьте, как могла бы повернуться история обоих клубов из-за одного правила.