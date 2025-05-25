😳 «Еще четыре шага и он мог бы поймать ногу Пирло». Помните легендарный сейв Дудека? Сейчас он кажется дикостью †
Жестокие антивратарские правила подарили вторую молодость Ежи Дудеку. Почему?
Поляка вспоминают в соцсетях из-за его незабываемого сейва в серии пенальти Лиги чемпионов-2004/05 с «Миланом». А сейчас такое возможно?
Даже представить сложно, насколько быстро Андреа Пирло попросили бы перебить удар.
Любопытно, как сейчас комментируют этот момент в соцсетях.
💭 «Ахаха. Почему тогда не было запрета на такие движения?»
💭 «Еще четыре шага и он мог бы поймать ногу Пирло».
💭 «Рожерио Сени гордится им».
💭 «Ну это правда жесть».
💭 «Мог бы и сам уже тогда ударить».
20 лет стамбульскому чуду…
Представьте, как могла бы повернуться история обоих клубов из-за одного правила.