👀 Энрике выпустил Сафонова на финал Кубка Франции – все удивились, но есть недовольные 😔

Луис Энрике позволил Матвею Сафонова сыграть в финале Кубка Франции с «Реймсом». И этот факт почему-то удивил многих французских фанатов.

Это странно, ведь Матвей выходит в старте с 1/8 финала турнира.

Тем не менее, нашлось немало скептиков.

💭 «Луис Энрике хочет рискнуть титулом?»

💭 «Заслуженно для Сафонова. Он сыграл все матчи турнира».

💭 «Это шанс для Матвея».

💭 «Я не понимаю некоторых комментариев, которые критикуют Сафонова. Благодаря ему мы вообще играем в финале».

💭 «Только что увидел Сафонова в старте. Ребята, как вы собираетесь оставить в финале на скамейке нашего лучшего вратаря?»

💭 «Нормальный состав, но наличие Сафонова удивило».

💭 «Роль Сафонова только в том, чтобы показать Доннарумме, что его можно заменить. Поэтому он вознагражден».