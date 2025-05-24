🤑 «Манчестер Юнайтед» хочет заработать на Гарначо кругленькую сумму. Фанаты не верят, что это возможно

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» хочет выручить на продаже Алехандро Гарначо.

«Манкунианцы» намерены заработать на аргентинце не менее £60-70 млн, сообщает Daily Mail.

Фанаты не верят, что это возможно.

💭 «Он даже близко столько не стоит».

💭 «Им не светит эта сумма. Они дали понять, что хотят его продать. Могут забыть об этом».

💭 «А кем они его заменят, если даже не будут играть в еврокубках?»

💭 «Думаю, достаточно будет 50».

«Нет, даже если речь о зимбабвийском долларе».