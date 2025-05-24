😎 Нигерийка написала в твиттере про «Краснодар» и получила больше миллиона просмотров. Как? 😱

Вы не поверите, но можно написать в X (бывший Твиттер) про ФК «Краснодар» и получить миллион просмотров.

«Мой парень предложил мне 20 тысяч, если я назову 15 футбольных клубов. Как только я начала с «Краснодара», он понял, что потеряет деньги».

Много удивленных вопросов.

💭 «Откуда ты знаешь ФК «Краснодар»??? Ты, должно быть, шаришь в этом спорте».

💭 «Откуда ты их знаешь?»

💭 «Он думал, что ты начнешь с Месси».

💭 «Это русский клуб. Но я думал, что ночной».

💭 «Я это даже не выговорю».

Объяснение: Девушка работала в букмекерской конторе.