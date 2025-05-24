Салах – игрок сезона в АПЛ. Не поверите, но есть много недовольных 😨

«Ливерпуль» уверенно взял титул АПЛ, а лучшим игроком сезона практически без интриги стал Мохамед Салах.

Египтянин забил 28 голов за 37 матчей сезона лиги и отдал 18 ассистов. Это его второй приз в карьере – ранее он выиграл награду в сезоне-2017/18.

Лучший игрок чемпиона – какие вопросы? Оказывается, что они есть. Негативные комментарии часта встречаются в соцсетях, иногда они даже становятся самыми популярными.

💭 «Разве он не просто забивал весь сезон пенальти?»

💭 «Девять голов с пенальти – ахаха».

💭 «Пенальти отдадут Виртцу. Посмотрим, что ты тогда выиграешь».

💭 «Средний игрок».

💭 «Это банка «Принглс»?