«Форест» запретили Невиллу комментировать их финальный матч сезона. Легенда «МЮ» отреагировал

«Ноттингем Форест» сообщил руководству Sky Sports, что не допустит эксперта и легенду «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла на свой домашний стадион «Сити Граунд». Экс-защитник должен был комментировать игру с трибуны, но теперь каналу придется искать ему замену.

Скандал возник после того, как Невилл призвал главного тренера «Форест» Нуну Эшпириту Санту бежать из клуба из-за конфликта с владельцем Евангелосом Маринакисом . Грек после матча с «Лестером» выбежал на поле и что-то высказывал португальцу. Сперва СМИ не знали, что так взбесило Маринакиса, предполагая, что поражение от «лис», но после стало известно, что он был недоволен тем, что травмированный Тайво Авонийи доиграл игру до конца и его не заменили. Повреждение было настолько серьезным, что потом форварда пришлось вводить в искусственную кому.

Гари Невилл отреагировал на неоднозначное отстранение в социальных сетях.

«Вчера Sky Sports сообщил мне, что «Ноттингем Форест» не предоставит мне аккредитацию или доступ на стадион в качестве со-комментатора. У меня не было другого выбора, кроме как отказаться от участия в репортаже.

За последние 14 лет работы на этом посту я не раз подвергался критике и похвале, но никогда не сталкивался с подобными беспрецедентными действиями. Меня разочаровывает, что такой великий клуб, как «Ноттингем Форест», вынужден принять такое решение.

Хотя у них есть полное право выбирать, кого пускать на свой стадион, это симптоматично для тех вещей, которые произошли с клубом за последние 12 месяцев. Я желаю тренерскому штабу, игрокам и болельщикам клуба всего наилучшего в их стремлении добиться попадания в Лигу чемпионов».

Владелец «Форест» вырвался на поле и оскорбил тренера. Невилл призвал Эшпириту Санту бежать из клуба 🤯

Игрок АПЛ в искусственной коме. Из-за удара о штангу животом: с травмой он доиграл матч