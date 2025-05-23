📹 Фанат «Тоттенхэма» пришел на работу в футбольной форме. Все ради троллинга босса – фаната «МЮ»

Тебе надоела работа и ты болеешь за «Тоттенхэм», а твой босс – за «Манчестер Юнайтед»? Твой любимый клуб подарил уникальную возможность по-быстрому решить давнюю проблему.

Правда, это работает только в том случае, если у вас с начальником плохие отношения, а также полностью отсутствует чувство юмора. Это не про наш случай.

Болельщик «Тоттенхэма» настолько вдохновился первым за долгое время выигранным кубком, что решил подколоть босса. Он облачился в форму «шпор» – бутсы, гетры, шорты, майка, – и в таком виде заявился на работу. Когда парень подошел к открытой двери в кабинет начальника, то добавил аудио сопровождение в виде гимна Лиги чемпионов.

«Ой, да пошел ты ## ###», – услышал он от босса, который не скрывал смеха. Перформанс продолжился уже внутри кабинета. Мужчина не обиделся такой шутке, а даже снимал все на телефон. Хотя кто знает, возможно после окончания записи шутник собирал вещи…

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