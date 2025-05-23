📹Месси выбрал лучший гол в карьере. Теперь из него сделают произведение искусства и выставят на аукцион

За долгую карьеру Лионель Месси поиграл всего в трех клубах – «Барселоне», «ПСЖ» и «Интер Майами». На его счету огромное количество голов, забитых на разных уровнях. Но какой он считает лучшим? Об этом он рассказал официальному сайту «Интер Майами».

«Я забил много голов, которые могли быть еще более красивыми и ценными – в том числе из-за их важности, – но гол в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» всегда был моим любимым».

Теперь, когда аргентинец дал ответ на вопрос, которым постоянно задаются его фанаты, художник-новатор Рефик Анадол превратит миллионы точек данных, полученных из культового гола Лео, в произведение искусства. Затем его выставят на аукцион ведущего мирового аукционного дома Christie's в рамках благотворительной кампании A Goal in Life, проводимой фондом Inter Miami CF Foundation.

«Я уже знал, насколько особенными являются работы Рефика Анадола, и после нашей встречи в Майами мне будет интересно увидеть, как он сможет превратить гол в уникальное произведение искусства, подобное тем, которые он создает».

Вот несколько работ турецкого художника-новатора, которые он создает при помощи ИИ:

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