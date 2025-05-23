📹 «Теперь поиграем в футбол». Гуллит рассмешил Кина, Каррагера и Невилла поучительной историей о Винни Джонсе

Легенда «Милана» Руд Гуллит в 1995-м перебрался из итальянского клуба в «Челси». Он быстро завоевал расположение болельщиков и годом спустя его назвали лучшим игроком года.

АПЛ не особо тепло приняла нидерландца, особенно конкретный игрок. В декабре 1995 года «Уимблдон» приехал на «Стэмфорд Бридж» и выиграл 2:1, хотя заканчивал игру в меньшинстве.

На 55-й минуте Винни Джонс подкатился под Гуллита сзади, когда тот пытался принять передачу у правой боковой линии. Судья видел фол и показал хавбеку желтую, которая стала для него второй.

«Я играл в мяч, – кричал после игры разъяренный Джонс. – Когда судья подошел ко мне, я не мог поверить в это [удаление]. Игроки «Челси» тоже не могли, меня наказали за нырок! Я не понимаю, как кто-то может утверждать, что это был грязный фол. Когда ты играешь в мяч, а тебя удаляют, то любой, кто любит игру, будет в шоке. Единственное, что Гуллит сделал в этой игре, это удалил нас обоих».

Спустя три десятилетия Руд Гуллит пришел на подкаст The Overlap и признался, как все было на самом деле.

«Я знал, что Винни очень хотел попасть вместе со мной на первые полосы газет. В конце концов, я оказался в углу с мячом спиной к нему. Он подкатывается, и я просто подпрыгиваю. Он получает красную карточку, а я говорю: «Теперь мы нормально поиграем в футбол».

История очень понравилась Гари Невиллу, Джейми Каррагеру и Рою Кину. Скорее всего, особенно последнему, так как он постоянно противопоставлялся Винни Джонсу и однажды сам пострадал от жесткой игры англичанина.

В 2020-м в интервью BBC Sport не очень лестно высказывался о «Челси» тех времен: «Когда я впервые приехал на «Стэмфорд Бридж», я подумал: «Что это за стадион?» Я привык играть на лучших аренах мира, но здесь было всего две трибуны. Здесь была не просто стройплощадка, а полная разруха. Приходилось ходить по деревянным доскам. Но мне это нравилось. Я как будто вернулся в то время, когда только начинал играть, когда мне было девять лет. Это было фантастически».