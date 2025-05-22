📹 Сон Хын Мин пожаловался одноклубникам, что ударил себя кубком. Каждый ему посочувствовал и обнял 🤗

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин играет за клуб целых десять лет. И за это время он ни разу не выигрывал трофей. До вчерашнего дня, конечно.

Когда судья матча дал финальный свисток, южнокореец не сдержал эмоций и заплакал.

А затем, на правах капитана, взял в руки заветный трофей. Как рассказал игрок, когда он тряс кубком, кто-то задел его и нижняя часть прилетела форварду в лоб.

Получилась довольно серьезная ссадина.

Сон Хын Мин не унывал из-за этого, но решил рассказать каждому одноклубнику, что с ним случилось. Все, как один, сочувствовали и обнимали южнокорейца.

Вот такой он непосредственный, положительный и всеми любимый персонаж – Сон Хын Мин.