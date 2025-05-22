📹 Безумная история Гуллита о борьбе за Скудетто. «Милан» боялся, что игроков отравят в Неаполе – нашли выход из ситуации

Легендарный нидерландский хавбек Руд Гуллит большую часть командных трофеев взял с «Миланом». Став гостем подкаста The Overlap, он вспомнил ситуацию, похожую на ту, что сложилась в нынешней Серии А – между двумя претендентами на Скудетто всего одно очко. Только в его случае дело касалось не «Интера» и «Наполи», а «Милана» и «Наполи».

«Мы отставали от «Наполи» на одно очко и должны были играть на выезде. В Неаполь отправились на самолете, но у нас их было даже два, и я воскликнул: «Не понимаю, зачем нам два».

Мы приехали в город, нас увидела толпа, болельщики заметили нас. В автобус летело буквально все. Мы заселились в отель, на верхний этаж. Тогда я узнал, что второй самолет был заполнен едой и охраной, потому что в клубе боялись, что кто-то нам что-то подсыплет, нас скрутит и тому подобное, поэтому к нашей пище никто [чужой] не мог прикоснуться.

Все ночь на улице кричали, вопили, запускали фейерверки. Для меня все это было в новинку, впервые попал в такую ситуацию. «О боже, какие сумасшедшие люди», – думал я тогда. На следующий день на стадион мы поехали на автобусе. В нас кидали апельсины и камни. Вы бы знали, как это выглядело! За нами ехали на скутерах, кричали, а мы провели хороший матч и выиграли. В конце концов, они все нам аплодировал за то, как мы интерпретировали игру».

Гуллит вспомнил сезон-1987/88 – первый для него в составе «Милана». Матч с «Наполи» играли в 28-м туре и тогда «россонери» на выезде победили 3:2. В последних двух матчах чемпионата команда потеряла очки с «Ювентусом» и «Комо», но опередила неаполитанцев на три балла и стала обладателем Скудетто.