«Отказаться от Аморима — одно из лучших решений клуба». Тренер «МЮ» чуть было не оказался в «Ливерпуле»

Сезон 2024\25 завершился для «Ливерпуля» долгожданным чемпионством в Премьер-лиге, хотя год назад ситуация в клубе была куда менее радостной. Команда прощалась с Юргеном Клоппом и с тревогой смотрела в будущее.

Немецкий тренер проработал в «Ливерпуле» девять лет, выиграл все возможные трофеи, поэтому найти ему замену было непростой задачей. У клуба было множество кандидатов: прежде чем остановить выбор на Арне Слоте, «Ливерпуль» рассматривал и Рубена Аморима. Стороны даже достигли устной договорённости, тогда Аморим совершил ошибку – отправился в Лондон на переговоры с «Вест Хэмом». Так португалец хотел надавить на «красных», чтобы ускорить принятие решения о своем назначении. Клуб такой подход не оценил и отказался от Аморима, а португалец в итоге получил пост тренера «МЮ», проиграл с командой финал Лиги Европы и привел ее на 16-ю строчку в АПЛ.

Болельщики «красных» в социальных сетях обсудили, как им повезло, что Аморим оказался в другом клубе.

💬«Отказаться от Аморима и нанять Слота — одно из лучших решений, которые когда-либо принимал этот клуб».

💬«Честно говоря, даже если бы «МЮ» нанял Слота, а Аморим возглавил «Ливерпуль», для «Ливерпуля» мало что изменилось бы. Проблема «МЮ» не в тренере».

💬«Не факт, что мы бы выбрали его, но то, что его агент заигрывал с «Вест Хэмом», пытаясь оказать на нас давление в итоге оказалось благословением».

💬«Еще одна причина, почему я доверяю правлению в любых подписаниях. В клубе все верно делают».

💬«Подождите! Аморим хотел тренировать «Ливерпуль»? Слава богу, этого не случилось».

💬«Я был немного раздражен, когда от Аморима отказались. Но теперь доказано, что ему с «Ливерпулем» не по пути».

💬«Я был одним из тех, кого впечатлил Аморим, но ребята в правлении действительно знают свое дело».