Дьокереш не собирается останавливаться. Форвард «Спортинга» второй сезон подряд показывает сумасшедшую статистику

26-летний шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьокереш сохраняет бешеную форму. В последнем туре против «Фамаликана» (3:1) он забил гол и отдал голевую передачу.

Теперь на счету Дьокереша за 41 матч этого сезона 40 голов и 9 ассистов. Это всего на два мяча и на пять голевых меньше, чем у него было в прошлом сезоне. Правда, тогда он сыграл на девять матчей больше.

Дьокереш в сезоне-2023/24:

🏟️ 50 игр

⚽️ 43 гола

🅰️ 14 передач

Дьокереш в сезоне-2024/25:

🏟️ 41 игра

⚽️ 40 голов

🅰️ 9 передач

Для шведа осталось только две интриги: сможет ли он побить достижение прошлого сезона и в каком клубе начнет новый футбольный год.

А вы как думаете?