Дьокереш не собирается останавливаться. Форвард «Спортинга» второй сезон подряд показывает сумасшедшую статистику
26-летний шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьокереш сохраняет бешеную форму. В последнем туре против «Фамаликана» (3:1) он забил гол и отдал голевую передачу.
Теперь на счету Дьокереша за 41 матч этого сезона 40 голов и 9 ассистов. Это всего на два мяча и на пять голевых меньше, чем у него было в прошлом сезоне. Правда, тогда он сыграл на девять матчей больше.
Дьокереш в сезоне-2023/24:
🏟️ 50 игр
⚽️ 43 гола
🅰️ 14 передач
Дьокереш в сезоне-2024/25:
🏟️ 41 игра
⚽️ 40 голов
🅰️ 9 передач
Для шведа осталось только две интриги: сможет ли он побить достижение прошлого сезона и в каком клубе начнет новый футбольный год.
А вы как думаете?