Дни Онана в «МЮ» сочтены? «Юнайтед» планирует выложить 40 млн за молодого француза

Андре Онана перебрался в июле 2023-го из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» за 50 млн евро, и с тех пор не убедил болельщиков в полезности. Первые полгода у камерунца ушли на адаптацию, в чем он признавался в интервью. В отдельных матчах он демонстрирует то, ради чего его подписали, но хватает ошибок.

В этом сезоне на его счету восемь сухих матчей, но три его ошибки привели к пропущенным мячам (5 место в АПЛ). Некоторые действия Онана вызывают вопросы.

В СМИ не первый раз поднимают тему того, что «манкунианцы» не совсем довольны своим первым номером. GiveMeSport считает, что летом «МЮ» может сходить в «Лилль» и выложить 40 млн евро за молодого француза Люку Шевалье.

Ему 23 года и на его счету в этом сезоне 9 сухих матчей. Впечатляет то, сколько, по данным Opta, он предотвратил голов – 8,4 xG (у Онана 1,03). Дидье Дешам оценил вклад француза и вызвал его в сборную.

Кроме «МЮ» за Шевалье следит «Манчестер Сити» и «Барселона».

