🥶 Как же эпично Исак отпраздновал гол «Ливерпулю». Видели? 😲
«Ньюкасл» взял первый трофей за 70 лет. Что может быть круче в 2025 году, чем победить «Ливерпуль»? «ПСЖ» подтвердит.
Один из голов забил звездный нападающий «сорок» Александер Исак. А видели, как круто он отпраздновал мяч?
Так вкусно, что хочется добавки.
Другой ракурс. Послание «лучшему защитнику АПЛ»?
Фанаты в восторге от игры шведа.
💭 «У него идеальный уровень высокомерия».
💭 «Лучшее празднование в истории футбола».
💭 «Думаю, это было послание боковому судье, который несколько минут назад отменил его гол».
💭 «Лучшая девятка в АПЛ».
💭 «Аура Роналдо из 2002-го».