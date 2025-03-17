🤐 «Тибо должен заткнуться. Ему стоит быть таким же джентльменом, как и мы». Президент «Атлетико» жестко ответил на жалобы Куртуа. В соцсетях его полностью поддержали

Президент «Атлетико» Энрике Сересо жестко отреагировал на слова вратаря «Реала» Тибо Куртуа после противостояния команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голкипер королевского клуба, комментируя недовольство Диего Симеоне отменой гола Хулиана Альвареса, заявил: «Я сыт по горло этой позицией жертвы, вечным нытьем из-за таких вещей. Судьи не помогают командам, ни в Испании, ни в еврокубках».

Ответ не заставил себя ждать.

«Тибо Куртуа должен заткнуться. Ему стоит быть благодарным за то, что он играл в «Атлетико».

Это отличный голкипер, но ему стоит быть таким же джентльменом, как и мы. Мы – джентльмены. Не собираемся убирать мемориальную доску Куртуа», – заявил президент «Атлетико» Энрике Сересо.

Против Куртуа выступили не только фанаты «Атлетико», но и вообще все любители футбола.

💭 «Куртуа всегда был жалким. Один из лучших вратарей, когда-либо игравших в «Атлетико» и «Челси», но очень неуважительный профессионал».

💭 «Куртуа должен сосредоточиться на отбивании мячей, а не ныть. «Атлетико» сделал его звездой».

💭 «Ну хоть кто-то это сказал. Все игроки и фанаты «Реала» должны учиться у Луки Модрича, как быть джентльменом».

💭 «Плевать на Куртуа, пусть ноет дальше».

💭 «Звучит, как боль».