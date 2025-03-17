Когда вернется Ла Лига? Смотрим предстоящие матчи лидеров чемпионата

Приближается международный перерыв, и чемпионат Испании возобновится только 28 марта. Давайте посмотрим какой календарь ждет «Барселону», «Реал» и «Атлетико» в борьбе за чемпионский титул после возвращения.

«Барселона»

В воскресенье, 30 марта, «Барселона» примет «Жирону» на стадионе «Монжуик». «Барселона» только что подтвердила свое лидерство, выиграв на «Метрополитано». Вот оставшиеся соперники «Барселоны» в Ла Лиге:

Дома: «Осасуна», «Жирона», «Бетис», «Сельта», «Мальорка», «Реал Мадрид», «Вильярреал»

В гостях: «Леганес», «Вальядолид», «Эспаньол», «Атлетик».

«Реал Мадрид»

В субботу, 29 марта, «Реал Мадрид» примет «Леганес» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочным» нельзя терять очки, поскольку у «Барселоны» есть одна игра в запасе. Вот оставшиеся матчи «Реала» в Ла Лиге:

Дома: «Леганес», «Валенсия», «Атлетик», «Сельта», «Мальорка», «Реал Сосьедад».

В гостях: «Алавес», «Хетафе», «Барселона», «Севилья».

«Атлетико»

В субботу, 29 марта, «Атлетико » примет «Эспаньол». . Команда Чоло потерпела тяжелое домашнее поражение от «Барселоны» и потеряла лидерство. Вот оставшиеся матчи «Атлетико » в Ла Лиге:

Дома: «Барселона», «Вальядолид», «Райо», «Реал Сосьедад», «Бетис».

В гостях: «Эспаньол», «Севилья», «Лас-Пальмас», «Алавес», «Осасуна», «Жирона».

Вот как выглядит турнирная таблица после 28 туров: