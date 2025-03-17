Садьо Мане стал отцом: 19-летняя жена футболиста родила ему первенца🐣

Бывший игрок «Ливерпуля» Садьо Мане и его 19-летняя жена Аиша стали родителями. Дочка пары родилась через 14 месяцев после свадьбы.

Эту новость подтвердил «Аль-Наср», опубликовавший видео, на котором футболист читает отрывок из Корана, прогуливаясь по территории клуба.

Футболист и его жена родом из региона Казаманс в Сенегале, который находится на юге страны.

На момент свадьбы невесте было 18 лет, с Мане она познакомилась за два года до события благодаря своей семье. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, союз получил благословение родителей Аиши, отец девушки похвалил скромность Мане и уважение к традициям.

Мане и Аиша поженились в начале января прошлого года в пригороде Дакара.