Обозначились лидеры: вот как выглядит гонка бомбардиров Ла Лиги на сегодняшний день

В минувшие выходные завершился 28 тур Ла Лиги, чемпионат близится к финалу, поэтому сейчас можно посмотреть, как выглядит гонка за звание лучшего бомбардира Испании. Лидерство оспаривают Левандовски и Мбаппе, а за ними следуют Будимир, Рафинья и Сансет.

Мбаппе забил гол в ворота «Вильярреала», но пока отстает на два мяча от нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, который оформил дубль в ворота «Атлетико».

Вот как выглядит гонка бомбардиров на сегодняшний день:

Роберт Левандовски, «Барселона»: 22 гола

Килиан Мбаппе, «Реал Мадрид»: 20 голов

Анте Будимир, «Осасуна»: 14 голов

Рафинья, «Барселона»: 13 голов

Ойан Сансет, «Атлетик»: 13 голов

Айосе Перес, «Вильярреал»: 11 голов

Лукебакио, «Севилья»: 11 голов

Кике Гарсия, «Алавес»: 11 голов

Хулиан Альварес, «Атлетико»: 11 голов

Александр Серлот, «Атлетико»: 11 голов

Винисиус, «Реал Мадрид»: 10 голов

Лучшим бомбардиром прошлого сезона стал бывший игрок «Жироны» Артем Довбик, забивший 24 гола в 36 матчах.