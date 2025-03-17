Обозначились лидеры: вот как выглядит гонка бомбардиров Ла Лиги на сегодняшний день
В минувшие выходные завершился 28 тур Ла Лиги, чемпионат близится к финалу, поэтому сейчас можно посмотреть, как выглядит гонка за звание лучшего бомбардира Испании. Лидерство оспаривают Левандовски и Мбаппе, а за ними следуют Будимир, Рафинья и Сансет.
Мбаппе забил гол в ворота «Вильярреала», но пока отстает на два мяча от нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, который оформил дубль в ворота «Атлетико».
Вот как выглядит гонка бомбардиров на сегодняшний день:
Роберт Левандовски, «Барселона»: 22 гола
Килиан Мбаппе, «Реал Мадрид»: 20 голов
Анте Будимир, «Осасуна»: 14 голов
Рафинья, «Барселона»: 13 голов
Ойан Сансет, «Атлетик»: 13 голов
Айосе Перес, «Вильярреал»: 11 голов
Лукебакио, «Севилья»: 11 голов
Кике Гарсия, «Алавес»: 11 голов
Хулиан Альварес, «Атлетико»: 11 голов
Александр Серлот, «Атлетико»: 11 голов
Винисиус, «Реал Мадрид»: 10 голов
Лучшим бомбардиром прошлого сезона стал бывший игрок «Жироны» Артем Довбик, забивший 24 гола в 36 матчах.
Ферран два забил.