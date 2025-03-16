🎥 Хейлунд забил «Лестеру» и прервал безголевую серию. Датчанин не мог отличиться 21 матч

В 29-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» приехал в гости к одному из аутсайдеров АПЛ «Лестеру». Команда Руда ван Нистелроя находится в плачевном положении и маловероятно, что нидерландцу удастся ее спасти от Чемпионшипа.

Когда, как не в игре против такого соперника, показать имеющуюся атакующую мощь? Ровно так подумал форвард «Юнайтед» Расмус Хейлунд, который последний раз забивал еще осенью. Всего на его счету было два мяча.

Бруну Фернандеш увидел готовящийся рывок датчанина, отдал ему хороший пас, который дошел до адресата не без ошибки защитника «Лестера». Хейлунд вошел в штрафную и положил точно в дальний угол.

Отлегло у всех: у Расмуса, у партнеров по «МЮ» и у болельщиков. Прорвет ли теперь?