Фанаты «Мадрида» требуют пенальти за игру рукой Педрасы. В класико такой же момент был у Алабы и Педри

В последнем туре Ла Лиги «Мадрид» не без проблем победил «Вильярреал» − 2:1. Дубль оформил Мбаппе, а «сливочные» выглядели очень тяжелыми.

После матча Карло Анчелотти и несколько игроков «Мадрида» объяснили, почему их соперник выглядел лучше. Дело в том, что они очень устали, а график не дает время на отдых − играют на третий день, а то и меньше.

Фанаты «королевского» клуба нашли еще одну причину, почему «Мадриду» было тяжело: против них выступил главный судья Хесус Хиль Мансано. Федерико Вальверде простреливал в штрафную на набегающего Беллингема, Альфонсо Педраса постелился в подкате и мяч попал ему в руку.

Несколько лет назад в правила прописали следующую формулировку: «Считается, что игрок неестественно увеличил размеры тела, если положение его руки не является следствием или не оправдано движением тела игрока в данной конкретной ситуации».

В случае Педрасы, положение его руки оправдано − она опорная без умысла сыграть в мяч. ФИФА и УЕФА давали судьям рекомендации: если мяч попадает в опорную руку или руку, которая стремится в опору, это считается естественным положением руки для такого движения. Соответственно, не считается фолом.

«Это рука, на которую игрок опирается. Ничего нет», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.

Похожий эпизод был в одном из класико. Тогда после удара Педри бил по воротам «Мадрида», а Давид Алаба в подкате пытался заблокировать выстрел. Мяч нашел опорную руку, пенальти не было.

Но ждем реакции «Реал Мадрид ТВ».