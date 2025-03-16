«Не беси меня». Деле Алли выложил переписку с Лофтус-Чиком, на котором сфолил на красную

Дебют экс-вундеркинда «Тоттенхэма», а теперь игрока «Комо» Деле Алли продлился всего восемь минут. Англичанин, который переживает серьезный карьерный спад, не успел за бывшим партнером по сборной Англии Рубеном Лофтус-Чиком и наступил ему на ногу.

Судья Маттео Маркетти показал желтую карточку, но видеоассистент имел другое мнение. После совещания по наушнику Деле Алли увидел перед лицом красный цвет. Защитник «Милана» Кайл Уокер, который в прошлом играл с англичанином в «Тоттенхэме», пытался переубедить рефери, но тщетно.

«Я всегда собирался каким-то образом заявить о своем возвращении на поле после этих двух лет, но предпочел бы, чтобы это было случилось при помощи гола 🙈. Но приятно вернуться 💜», – написал 28-летний хавбек после матча в инстаграме.

На следующий день Деле Алли выложил скриншот переписки с Рубеном Лофтус-Чиком, на котором он сфолил.

Деле Алли: «Дичь. На картинке все выглядит плохо, я просто пытался зацепить твою пятку. Когда реф пошел смотреть VAR, я даже не понял, что из-за меня».

РЛЧ: «Бро, ваще хз. Я остался лежать, потому что устал».

Деле Алли: «Не беси меня. Выложу это, ты не против?»