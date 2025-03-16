⚡ «Барселоне» предложили сыграть с «Осасуной» 27 марта – то есть без Рафиньи и Араухо. Но есть вариант и покруче 😲

«Барселона» недовольна датой, предложенной Ла Лигой и Федерацией футбола Испании для матча с «Осасуной».

Каталонцам дали вариант провести отложенный матч 27 марта, а это означает, что Рафинья и Рональд Араухо не смогут принять участие в игре.

Остается еще один «интересный» день – 21 мая. Но он возможен, если «Барса» выйдет в финал Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Таким образом, каталонцы могут сыграть с «Осасуной» между двумя последними турами Ла Лиги.

Какой вариант лучше?