⚡ «Барселоне» предложили сыграть с «Осасуной» 27 марта – то есть без Рафиньи и Араухо. Но есть вариант и покруче 😲
«Барселона» недовольна датой, предложенной Ла Лигой и Федерацией футбола Испании для матча с «Осасуной».
Каталонцам дали вариант провести отложенный матч 27 марта, а это означает, что Рафинья и Рональд Араухо не смогут принять участие в игре.
Остается еще один «интересный» день – 21 мая. Но он возможен, если «Барса» выйдет в финал Кубка Испании и Лиги чемпионов.
Таким образом, каталонцы могут сыграть с «Осасуной» между двумя последними турами Ла Лиги.
Какой вариант лучше?