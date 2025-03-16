🚜 «Доброе утро». До фермы Кларксона добрался даже Бекхэм! Но фанаты недовольны – почему? 🤔

Дух ушедшей футбольной эпохи Англии Дэвид Бекхэм в 2023 году посетил ферму легендарного ведущего Top Gear Джереми Кларксона.

Там он сделал единственной фото. С кем? Очевидно! С главной звездой шоу – закоренелым фермером Джеральдом, которого обожают фанаты из-за добродушия и непонятной речи.

Оценил даже Кларксон.

А вот фанаты нашли негативную сторону.

💭 «Дэвид Бекхэм – одна из немногих знаменитостей, которую я на самом деле люблю. Настоящий человек, приземленный, скромный. Очень редко такое встречается».

💭 «Забавно, ведь он обожает WEF – организацию, которая стремится уничтожить сельское хозяйство».

💭 «Как Джеральд понял его?»

💭 «Фу, вот и повод отписаться».

💭 «Блестяще. Абсолютная легенда и парень, пинавший мяч».

💭 «Он приехал забрать вашу землю».

💭 «Твой ферме конец».

Напомним, шоу «Ферма Кларксона» выходит с июня 2021-го. Суть передачи: Джереми Кларксон пробует себя в роли фермера и пытается решить типичные проблемы работника сельского хозяйства Великобритании.