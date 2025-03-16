🚨 Рэшфорд в сборной! Событие не проигнорировал даже Фернандеш 💌

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на попадание Маркуса Рэшфорда в окончательный состав сборной Англии.

Томас Тухель решил удивить англичан, пригласив в главную команду не только Рэшфорда, но и Джордана Хендерсона, Моргана Гиббс-Уайта, Адама Уортона и других неожиданных кандидатов. Экс-нападающего «МЮ» не было в национальном созыве уже почти год.

Успешная игра Маркуса за «Астон Виллу» подарила ему новый шанс в команде против сборных Албании и Латвии.

«У меня было ощущение, что нужно вознаградить его сейчас. Нам нужно почувствовать его, он должен быть рядом со мной, чтобы не вернуться к старым проблемам», – смело заявил Тухель.

Поддержал экс-партнера даже Бруну Фернандеш: «Рад видеть, что тебя позвали в сборную». Рэшфорд ответил: «Спасибо, брат».

Воссоединятся?