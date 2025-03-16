😵 Деле Алли – кошмар дня. Вышел на поле впервые за два года и отвратительно удалился через восемь минут. Не помогли даже уговоры Уокера 😩
Помните Деле Алли, фанаты «Тоттенхэма»?
Бывший хавбек «шпор» вышел на поле впервые за два года. Но задержался лишь на восемь минут.
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас поверил в англичанина и дал ему шанс в Серии А. Вероятно, сейчас он об этом жалеет. И здесь не получится найти оправдание поступку Алли. Смотрите сами.
Это настолько безумно и абсурдно, что даже Кайл Уокер пытался убедить арбитра не удалять соотечественника, хоть он и играет за другую команду.
Впрочем, сомнений в правильности решения судьи тут быть не может. Это чистая красная карточка, хоть изначально арбитр посчитал, что это менее грубое нарушение.
Чем думал Алли?