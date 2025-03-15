❤️‍🔥 Мексика готова рубиться за Кубок КОНКАКАФ. Но приз симпатий фанатов уже у них – игровая форма потрясающе красива 😱

Сборная Мексики – вечный фаворит любых футбольных американских соревнований. Золотой Кубок КОНКАКАФ 2025 – не исключение.

Событие пройдет с 14 июня по 6 июля в Канаде и США. Воспринимать его можно в качестве подготовки к чемпионату мира. Причем не только участникам, но и организаторам.

Пока тренерский штаб мексиканцев будет думать, как одолеть США и 51-й ш Канаду, а также недоумевать над присутствием Саудовской Аравии, дизайнеры Adidas принесли зеленым первый трофей (пусть и воображаемый) – зрительских симпатий.

Просто. Посмотрите. На эту. Форму.

Соцсети в восторге.

💭 «Заберите мои деньги!»

💭 «Мексика уже всех отжарила».

💭 «Черт, это круто».

💭 «Блин, это реально крутое дерьмо».