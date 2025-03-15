❤️🔥 Мексика готова рубиться за Кубок КОНКАКАФ. Но приз симпатий фанатов уже у них – игровая форма потрясающе красива 😱
Сборная Мексики – вечный фаворит любых футбольных американских соревнований. Золотой Кубок КОНКАКАФ 2025 – не исключение.
Событие пройдет с 14 июня по 6 июля в Канаде и США. Воспринимать его можно в качестве подготовки к чемпионату мира. Причем не только участникам, но и организаторам.
Пока тренерский штаб мексиканцев будет думать, как одолеть США и 51-й ш Канаду, а также недоумевать над присутствием Саудовской Аравии, дизайнеры Adidas принесли зеленым первый трофей (пусть и воображаемый) – зрительских симпатий.
Просто. Посмотрите. На эту. Форму.
Соцсети в восторге.
💭 «Заберите мои деньги!»
💭 «Мексика уже всех отжарила».
💭 «Черт, это круто».
💭 «Блин, это реально крутое дерьмо».