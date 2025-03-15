Что такое здоровые отношения? Объясняет итальянская пара и Серия А 🤌🏻🫶🏻

Наверное, многим из вас просто лень ходить на стадион. «Скорее всего, матч будет скучный», «там холодно», «далеко», «билет дорогой», «один не хочу» – грустно, но ведь все поправимо.

Фанат «Лечче» вряд ли многого ждал от любимого клуба в матче с «Интером», но у него все равно был классный повод посетить игру – девушка, которая поддерживает миланцев. И ведь все выдалось идеально – быстрый гол «Лечче» создал искру доброй конкуренции между влюбленными. Повод подразнить был у обоих.

Лучше ведь так, чем у экрана телефона? Осталось найти фанатку «Интера».