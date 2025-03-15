❤️ «Я люблю тебя, Ламин!» Отец Ямаля получил красивейший подарок от сына 😍

Давайте не будем забывать, что Ламин Ямаль не только самый молодой автор огромного числа рекордов, но и очень состоятельный 17-летний юноша.

И его молодой отец Мунир имеет потрясающую возможность пожинать плоды успешности сына.

Такое крутое обновление в новой квартире подарил ему Ламин.

«Я люблю тебя, Ламин Ямаль! Классный отец – классный сын», – восторженно заявляет счастливый Мунир Ямаль.

Уже хотите детей или все еще поживете для себя?