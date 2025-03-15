Девушка Деле Алли покоряет Серию А: красотка замечена на трибунах «Комо»

Красотка Сидни Кимберли покорила Серию А после перехода Деле Алли в «Комо».

Английский полузащитник продолжает получать огромную поддержку от своей девушки-модели.

Сидни была замечена на стадионе «Джузеппе Синигалья» во время матча «Комо» против «Венеции».

Напомним, что соглашение «Комо» с Деле Алли рассчитано на полтора года с опцией продления еще на сезон.

28-летний хавбек последний сезон провел в составе «Эвертона», но ни разу не сыграл. Он не выходит на поле с февраля 2023 года.