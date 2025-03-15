«Сколько ты заплатил судье?». Одноклубники подписали мяч для Фернандеша после матча в Лиге Европы

Звезда «Манчестер Юнайтед» оставил необычное сообщение на мяче Бруну Фернандеша после того, как он сделал хет-трик в Лиге Европы в четверг вечером.

Фернандеш привел «Юнайтед» к победе над «Реал Сосьедад» на «Олд Траффорд», дважды забив с пенальти.

На 16-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти, назначенного за фол Игора Субельдии. На 50-й минуте Бруну сделал дубль, реализовав 11-метровый за нарушение правил со стороны Арица Элустондо на Патрике Доргу. А на 87-й Бруну выбежал в район угла вратарской и четко пробил в дальний нижний.

Игроки «МЮ» подписали мяч Фернандешу на память, а внимательные болельщики разглядеть надпись: «Сколько ты заплатил судье?».

Неизвестно, кто именно из футболистов «Юнайтед» оставил такое сообщение на мяче.