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😳 Пишут, что на ван Дейка есть серьезный претендент. Отреагировал даже Слот!

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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба Вирджила ван Дейка будущим летом.

Ранее появилась информация, что голландец отказался продлевать контракт со «скаузерами» и имеет хорошее предложение от большого клуба.

По версии Fichajes, ван Дейк решил уйти в «Баварию».

Арне Слот не стал игнорировать болезненный вопрос на пресс-конференции:

«Единственное, что я знаю, так это то, что я хочу видеть Вирджила здесь в следующем сезоне. Все остальное и разговоры о контрактах – это не то, чем я тут занимаюсь».

А вот, что сказал сам ван Дейк после вылета из Лиги чемпионов:

«Я понятия не имею, что будет дальше. Искренне говорю это. Слушайте, осталось десять игр. Все мое внимание сосредоточено на этом. Если будут новости, вы, ребята, узнаете об этом».

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