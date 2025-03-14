🤯 Салах по-прежнему претендует на «Золотой мяч», Винисиус выше Ямаля и Дембеле. Это как?! 😫
Вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов должно быть особенно сильно расстроил Мохамеда Салаха.
Из главного фаворита на «Золотой мяч» египтянин превратился в игрока максимум топ-5. По крайней мере так казалось. Но котировки говорят об обратном.
Портал Score 90 считает Салаха вторым в гонке за главным индивидуальным трофеем. Его опережает лишь нападающий «Барселоны» Рафинья.
Следом идут Килиан Мбаппе, Педри и Винисиус.
Но у фанатов есть и другие вопросы.
💭 «Что здесь делают Вини и Мбаппе?»
💭 «PR-служба «Реала» работает великолепно».
💭 «Что здесь делает Винисиус? Как он может быть выше Дембеле и Ямаля?»
💭 «Педри???»
💭 «А где Ямаль?»