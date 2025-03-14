📸 Далот чуть не привез гол в ворота «МЮ». Команду спас Каземиро, а затем уничтожил португальца взглядом
На 60-й минуте ответного матча Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Сосьедадом» при удобном для «манкунианцев» счете 2:1 защитник Диогу Далот чуть не привез гол.
Андер Барренечеа пошел до конца и когда португалец пытался прикрыть мяч корпусом, чтобы он ушел за пределы поля, отобрал его. Далот рухнул на газон и выбыл из борьбы, а испанец получил шанс пройти вдоль линии и прострелить в центр штрафной.
Мог бы быть очень опасный момент, если бы не отчаянный подкат Каземиро. Бразилец четко прочитал эпизод и постелился под прострел, уведя мяч на угловой. После хавбек «МЮ» встал и очень грозно посмотрел в сторону Далота.
💭«Должен сказать, что это было потрясающее спасение от Каземиро».
💭«Последние пару матчей бразилец нереально хорош».
💭«Из тех, кто может так отчитать игроков, у нас есть только он и Бруну. Нам нужно больше лидеров в раздевалке, которые помогут установить и поддерживать стандарты».
💭«Вы посмотрите на этот взгляд! Его бы испугался даже Хоумлендер [персонаж сериала «Пацаны]».
1. Игра с, дай бог памяти, Исландией. Комментирует светлой памяти В.И.Перетурин. В какой-то момент он говорит: "Посмотрите, как дружелюбно смотрит Горлукович на игрока соперников!" Камера выхватывает Горлука, и там ТАКОЙ взгляд, что я бы на месте исландца обделался просто.
2. Какой-то матч Спартака. Опять Перетурин у микрофона. Говорит: "Горлукович по-отечески выговаривает что-то молодому партнёру". Показывают Деда: он орёт на Ананко (тот тогда только начинал) так "по-отечески", что аж жилы вспухают на шее. Ананко, кмк, чудом инфаркт тогда не схватил.
3. Спартак играет с Локомотивом, который Сёмин тренирует (а Дед же начинал в Локо, и Сёмин его лично прекрасно знает). Спартак ведёт, а Горлуковичу надо бросать аут. Он, понятно, не торопится. Дальше сцена (слов не слышно, но по губам всё чётко читается).
Сёмин: Серёжа, быстрей!
Горлук (поворачиваясь к Палычу): Пошёл на х..!
После этого крупным планом лицо Сёмина, и он с диким удивлением: Как на х..?
Были времена
вот как выглядит его тело... и даже тут видно двойной подбородок.. который у него был всегда