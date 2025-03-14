📸 Далот чуть не привез гол в ворота «МЮ». Команду спас Каземиро, а затем уничтожил португальца взглядом

На 60-й минуте ответного матча Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Сосьедадом» при удобном для «манкунианцев» счете 2:1 защитник Диогу Далот чуть не привез гол.

Андер Барренечеа пошел до конца и когда португалец пытался прикрыть мяч корпусом, чтобы он ушел за пределы поля, отобрал его. Далот рухнул на газон и выбыл из борьбы, а испанец получил шанс пройти вдоль линии и прострелить в центр штрафной.

Мог бы быть очень опасный момент, если бы не отчаянный подкат Каземиро. Бразилец четко прочитал эпизод и постелился под прострел, уведя мяч на угловой. После хавбек «МЮ» встал и очень грозно посмотрел в сторону Далота.

💭«Должен сказать, что это было потрясающее спасение от Каземиро».

💭«Последние пару матчей бразилец нереально хорош».

💭«Из тех, кто может так отчитать игроков, у нас есть только он и Бруну. Нам нужно больше лидеров в раздевалке, которые помогут установить и поддерживать стандарты».

💭«Вы посмотрите на этот взгляд! Его бы испугался даже Хоумлендер [персонаж сериала «Пацаны]».