Экс-форвард «МЮ» Саа владеет крупной компанией. Его состояние в семь раз больше, чем у Роналду 🤯

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа провел на «Олд Трафорд» четыре года. За это время он сыграл в 124 матчах, забил 42 гола, дважды выиграл АПЛ и единожды Лигу чемпионов.

В Англии он также выступал за «Фулхэм», «Ньюкасл», «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Сандерленд». В 2013-м француз перебрался в «Лацио», где и завершил карьеру.

Сейчас Луи Саа 46 лет и он очень успешный бизнесмен. После того, как игрок завязал с футболом, он вместе с Кейт Хамер открыл компанию AxisStars. Она налаживает отношения между профессиональными спортсменами и артистами, их коллегами и другими надежными партнерами.

На официальном сайте работа Саа описывается как «разработка предложений для поддержки спортсменов и других людей, находящихся в центре внимания общественности, их карьер». Сейчас портфолио AxisStars насчитывает более чем 550 клиентов.

Стоимость компании оценивают в 4,3 млрд фунтов, что в 7 раз больше, чем состояние экс-партнера Саа по «Юнайтед» Криштиану Роналду (у него − 600 млн фунтов).

Вот как описывал в интервью The Guardian свою деятельность Луи Саа: «Ко мне по-прежнему ежедневно обращаются за советом разные люди. Например, мой агент позвонил мне и сказал, что у него есть талантливый французский футболист, которого он хочет привезти в Англию, и попросил у меня совета, как составить индивидуальную программу тренировок. Я связал его с людьми, с которыми я раньше работал. Такой игрок может присоединиться к Axis, поскольку в этом случае он сможет найти персонального тренера в своем регионе. Это трудный процесс, но он приносит огромное удовлетворение, ведь если я смогу помочь 100 тысячам человек, это будет лучшее, что я когда-либо делал».