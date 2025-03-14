Летом «МЮ» ждет масштабная перестройка. Клуб может расстаться аж с 10 игроками

Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф в интервью Гари Невиллу сказал, что нынешний состав клуба не подходит Рубену Амориму. Таким образом он намекнул на возможное обновление, которое произойдет летом.

По данным испанского издания Fichajes, Рубен Аморим не против того, чтобы «красные дьяволы» избавили сразу от десяти игроков.

Возглавляют список недавние новички Расмус Хейлунд и Мэйсон Маунт, за которых выложили кругленькую сумму − 72 млн за первого и 55 млн за второго. Далее идут находящиеся в аренде − Антони, Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд.

В список также вошли Каземиро, которого лично отмечал Рэтклифф, Кристиан Эриксен, Виктор Линделеф, Джонни Эванс и Том Хитон.

А кого бы вы оставили или убрали из тех, кого перечислили испанцы?