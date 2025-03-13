Журналистка назвала Асенсио милым и скромным. После интервью он задал ей один вопрос

Во время январского трансферного окна 29-летний Марко Асенсио сменил команду: перешел в аренду из «ПСЖ» в «Астон Виллу».

Это решение уже можно назвать успешным, так как в восьми матчах за новую команду испанец забил семь голов. Вчера вечером Асенсио дважды огорчил «Брюгге» и игра закончилась со счетом 3:0.

После матча экс-звезда «Мадрида» пообщался с корреспондентом TNT Sports Бекки Айвз. Несмотря на то, что Асенсио никогда раньше не играл в Англии, он уже дает интервью на английском языке.

После интервью девушка поспешила похвалить испанца: «После разговора он спросил меня, был ли его английский нормальным. Какой же он игрок, но, что еще важнее, какой же он милый, скромный человек! Он − главное богатство команды «Астон Вилла»!»