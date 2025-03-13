«МЮ» сегодня сыграет в ЛЕ против «Сосьедада». У команды не лучшая статистика против испанцев

В преддверие ответного матча Лиги Европы против «Сосьедада» Transfermarkt решил напомнить фанатам «Манчестер Юнайтед», как их любимая команда в XXI веке играет против испанцев.

Спойлер: не лучшим образом. Сто процентов побед у «манкунианцев» только в играх против «Бетиса» и «Гранады» (2 из 2). Хуже дела обстоят с остальными командами − у «Юнайтед» три победы в 6 матчах против «Депортиво», три победы в семи матчах (еще одна ничья) против «Сосьедада» и одна в двух против «Сельты».

Кроме того «МЮ» всего два раза в семи играх побеждал «Вильярреал», столько же раз, но уже в восьми матчах − «Барселону», единожды в семи − «Мадрид» и «Валенсию», но ни разу «Севиль», «Атлетико» и «Атлетик».

Напомним, что первая выездная игра против «Сосьедада» завершилась ничьей 1:1.