🎥 Болельщикам «МЮ» предложили обменять своего футболиста на любого игрока «Арсенала». Вот кого они выбрали

Британцы из Bleacher Report продолжают устраивать опросы у английских футбольных стадионов. На этот раз они отправились к «Олд Траффорд», чтобы спросить у фанатов «МЮ», кого бы они взяли из «Арсенала» и отправили «канонирам» взамен.

Первый болельщик: «Букайо Сака. Мы годами мучаемся с правым флангом. А им отправлю Маркуса Рэшфорда, потому что им нужен будет правый вингер. Думаю, он слегка устал от нашего клуба. Так что думаю, это был бы хороший переход».

Второй болельщик: «Салиба. Он прекрасен, нам нужен центральный защитник. А им − Онана».

Третий: «Деклан Райс. Он очень-очень хорош в «Арсенале», а нам нужен кто-то, кто играет как он в полузащите. В обратном направлении отправлю Каземиро. Думаю, такой обмен будет очень хорош».

Четвертый: «Я им отправлю Хейлунда, а заберу Букайо Сака. Нам нужен игрок получше, которому будет место в «Юнайтед».

Пятый: «Букайо Сака или Деклан Райс. Им отправим всех, кроме Далота и Бруну Фернандеша».

А какой обмен с «Арсеналом» провернули бы вы?