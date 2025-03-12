🎥 Еще не забыли Льориса? В последнем матче «ЛА» он совершил сумасшедший сэйв 🤯

Два года назад французский вратарь Уго Льорис сыграл последний матч за «Тоттенхэм» и решил сменить обстановку. Он разорвал контракт со «шпорами» и отправился в МЛС.

Второй сезон Льорис играет за «Лос-Анджелес» и уже выигрывал с ним регулярный сезон и кубок. Сейчас клуб выступает в Кубке чемпионов КОНКАКАФ и соперником команды Уго был «Коламбус Крю».

Первая игра 1/8 финала завершилась победой «ЛА» со счетом 3:0, но ответный матч складывался не в их пользу − 0:2. Ситуация могла стать еще хуже, когда хавбек хозяев на 66-й минуте бил наверняка, но Уго Льорис был против. Просто посмотрите, как 38-летний француз сложился, чтобы спасти команду.

По итогу «Лос-Анджелес» забил один мяч, счет стал 2:1 и команда Льориса прошла дальше.